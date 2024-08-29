Пять псковских мастеров примут участие во Всероссийском фестивале «Русское поле – 2024»

22:38, 29 августа 2024, ПАИ

​Пять псковских мастеров примут участие во Всероссийском фестивале «Русское поле – 2024», который пройдёт на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

На фестивале будет работать 12 тематических площадок. На «Музыкальной площади» пройдёт концерт российских артистов и творческих коллективов из регионов, на сцене «Семейного подворья» выступят региональные семейные и фольклорные ансамбли, «Площадь регионов» продемонстрирует уникальные традиционные промыслы всех регионов России.

Псковскую область представят пять мастеров: Вера Максимова и Любовь Злобина презентуют псковскую современную керамику, Иванова Ирина – валяние из шерсти, Гаврилова Татьяна – свой бренд Lubo Dorogo, a Татьяна Васильева – текстильные сумки в авторской технике.