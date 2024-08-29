Пять псковских мастеров примут участие во Всероссийском фестивале «Русское поле – 2024»
Пять псковских мастеров примут участие во Всероссийском фестивале «Русское поле – 2024», который пройдёт на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.
На фестивале будет работать 12 тематических площадок. На «Музыкальной площади» пройдёт концерт российских артистов и творческих коллективов из регионов, на сцене «Семейного подворья» выступят региональные семейные и фольклорные ансамбли, «Площадь регионов» продемонстрирует уникальные традиционные промыслы всех регионов России.
Псковскую область представят пять мастеров: Вера Максимова и Любовь Злобина презентуют псковскую современную керамику, Иванова Ирина – валяние из шерсти, Гаврилова Татьяна – свой бренд Lubo Dorogo, a Татьяна Васильева – текстильные сумки в авторской технике.
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Пять псковских мастеров примут участие во Всероссийском фестивале «Русское поле – 2024»
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