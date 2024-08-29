Круглый стол по обмену опытом с Витебским областным институтом развития образования прошёл в ПОИПКРО
В рамках Дней Витебской области в Пскове в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования прошёл круглый стол «Профильное образования XXI века: стратегии и практики». Первый проректор Анна Деревяго и начальник центра дошкольного, общего среднего, специального образования и экспертной деятельности Валентина Пикулик представили опыт реализации профильного обучения учреждениями образования Витебской области: возможности, перспективы и вызовы. Об этом ПАИ сообщили в ПОИПКРО.
Врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова, доцент центра гражданского образования и культурологии ПОИПКРО Ольга Вишнева и психолог регионального центра поддержки одарённых детей «Вега» Регина Щеблыкина в свою очередь поделились опытом реализации проекта создания профильных психолого-педагогических классов в Псковской области.
Кроме того, опыт участия в проекте создания психолого-педагогических классов в Псковской области представила победительница регионального этапа конкурса «Педагог-психолог России – 2024» Нина Умнова, ставшая приглашённым экспертом-лектором в рамках профильной летней смены «Школа педагогического успеха». Ученицы психолого-педагогических классов города Пскова Полина Петрова и Анна Иванова поделились впечатлениями от обучения в профильных классах.
Презентация Стругокрасненского округа прошла на главной сцене в Финском парке Пскова
Круглый стол по обмену опытом с Витебским областным институтом развития образования прошёл в ПОИПКРО
Пять псковских мастеров примут участие во Всероссийском фестивале «Русское поле – 2024»
Медорганизации Псковской области посетили вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев и зампредседателя Витебского облисполкома Вячеслав Дурнов