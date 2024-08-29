В Пскове прошли показательные пожарно-тактические учения на заводе «ПсковКабель»
Показательные пожарно-тактические учения с участием сил и средств местного пожарно-спасательного гарнизона Пскова прошли на территории завода «ПсковКабель» сегодня, 29 августа. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
Согласно легенде, из-за перегрева сушильной печи произошло возгорание лака в главном производственном корпусе. Задымление начало распространяться по производственному корпусу через систему вентиляции, возникла угроза распространения пожара на кровлю, а также угроза работникам, находящимся в цехе.
Для ликвидации пожара были направлены силы и средства дежурных караулов пожарно-спасательных частей Пскова и службы пожаротушения.
В ходе учений осуществлено спасение всех условных пострадавших. Все поставленные задачи были выполнены в полном объёме.
Всего в учениях было задействовано 35 специалистов МЧС России и 12 единиц техники.
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