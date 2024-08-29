Заслуженный артист России выступит сегодня в печорской кирхе

07:25, 30 августа 2024, ПАИ

30 августа в 18:30 в Печорах состоится заключительный летний органный концерт «Бах и музыка парижских соборов». Перед слушателями выступит Заслуженный артист России, лауреат премии «Органист года 2020» Даниэль Зарецкий, сообщили ПАИ организаторы концерта.

В программе:

И. С.Бах

- Фантазия соль мажор BWV 572

- Три хоральные фантазии

- Концерт соль мажор в 3-х частях BWV 592.

Т. Дюбуа. Токката.

Ж. Жигу. Менуэт и токката.

Л. Вьерн. Вестминстерские колокола.

Ш.Видор. Адажио и токката из Органной симфонии №5.



Кирха, где пройдёт концерт, находится на улице Гагарина, 12А.