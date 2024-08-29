Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Заслуженный артист России выступит сегодня в печорской кирхе

30 августа в 18:30 в Печорах состоится заключительный летний органный концерт «Бах и музыка парижских соборов». Перед слушателями выступит Заслуженный артист России, лауреат премии «Органист года 2020» Даниэль Зарецкий, сообщили ПАИ организаторы концерта.

Фото предоставлено организаторами

В программе:

И. С.Бах

- Фантазия соль мажор BWV 572

- Три хоральные фантазии

- Концерт соль мажор в 3-х частях BWV 592.

Т. Дюбуа. Токката.

Ж. Жигу. Менуэт и токката.

Л. Вьерн. Вестминстерские колокола.

Ш.Видор. Адажио и токката из Органной симфонии №5.

Кирха, где пройдёт концерт, находится на улице Гагарина, 12А.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 августа 2024

Кавер-группа Radio Band может создать песню о Пскове вместе с народным коллективом «Уграда»
29 августа 2024

Улица Кузнецкая в Пскове полна неожиданностей
29 августа 2024

Гребень из бивня моржа и запонка: какие находки обнаружили археологи в Пскове
29 августа 2024

Выставка «Витебская акварель» открылась в Псковском музее
28 августа 2024

Успение Пресвятой Богородицы отметили в Печорах
28 августа 2024

Борис Елкин поздравил псковичей с Успением Пресвятой Богородицы
28 августа 2024

Выставка экспонатов из собрания Музея архитектуры Щусева откроется в Пскове
28 августа 2024

Крестный ход проходит вокруг Псково-Печерского монастыря

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...