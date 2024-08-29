Заслуженный артист России выступит сегодня в печорской кирхе
30 августа в 18:30 в Печорах состоится заключительный летний органный концерт «Бах и музыка парижских соборов». Перед слушателями выступит Заслуженный артист России, лауреат премии «Органист года 2020» Даниэль Зарецкий, сообщили ПАИ организаторы концерта.
В программе:
И. С.Бах
- Фантазия соль мажор BWV 572
- Три хоральные фантазии
- Концерт соль мажор в 3-х частях BWV 592.
Т. Дюбуа. Токката.
Ж. Жигу. Менуэт и токката.
Л. Вьерн. Вестминстерские колокола.
Ш.Видор. Адажио и токката из Органной симфонии №5.
Кирха, где пройдёт концерт, находится на улице Гагарина, 12А.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
29 августа 2024
Кавер-группа Radio Band может создать песню о Пскове вместе с народным коллективом «Уграда»