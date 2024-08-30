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Аистёнка, сломавшего в первом полёте ногу, спасают в Псковской области

Аистёнка из деревни Бабенцы Опочецкого района, сломавшего в первом полёте ногу, спасают орнитолог, руководитель центра «Дом белого аиста» Марина Сиденко и врач.

Фото из группы «ВКонтакте» «Дом белого аиста»

«Ещё не все аисты улетели. Поздние аистята только-только учатся летать, ещё дней десять они будут держаться на гнёздах и около них. О двух поздних аистятах из гнезда в деревне Бабенцы Опочецкого района Псковской области мы узнали 21 августа из письма Святослава Скоринко: «Добрый день! Мы проживаем в Опочецком р-не. Рядом на опоре электросети в гнезде два аистёнка позднего рождения. Ещё не летают, только начинают пытаться подлетать, но пока безуспешно. Родители со вчерашнего дня к ним не прилетают. Подскажите: как им можно помочь?» – уточнила Марина Сиденко.

Позже выяснилось, что взрослые аисты не покинули птенцов. «И вот 26 августа неожиданно оттуда, из Бабенцов, привезли одного из этих двух птенцов. В первом же полёте совсем крошечный аистёнок умудрился сломать ногу. В результате – тяжелейшая травма, открытый перелом голени. Пытаемся спасти птице ногу. Благодарим жителей, оказавших птице первую помощь и оперативно доставивших пострадавшего слётка в аистиный центр. Благодарим также всех, кто помогает «Дому белого аиста» и вносит свой вклад в спасение этих прекрасных птиц. Благодаря вашей поддержке мы можем продолжать работать», – отметила Марина Сиденко.

Реквизиты для помощи центру есть здесь: https://vk.com/aistiniydom.

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