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Общество

В Госдуме рассмотрят проект о бесплатном горячем питании для школьников 5-9 классов

В Госдуме рассмотрят проект о бесплатном горячем питании для школьников 5-9 классов, пишет РИА Новости.

«Проект разработан в целях обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях», - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. По словам специалистов, школьники, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность.

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