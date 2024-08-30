В Госдуме рассмотрят проект о бесплатном горячем питании для школьников 5-9 классов

07:45, 30 августа 2024, ПАИ

В Госдуме рассмотрят проект о бесплатном горячем питании для школьников 5-9 классов, пишет РИА Новости.

«Проект разработан в целях обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях», - говорится в пояснительной записке.



По мнению авторов законопроекта, горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. По словам специалистов, школьники, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность.