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Общество

В магазинах будут блокировать просрочку и фальсификат воды и молока

1 сентября все кассы несетевых магазинов начнут блокировать продажу просроченной и нелегальной молочной продукции и воды. Об этом рассказали в ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), пишут «Известия».

Для крупных сетей режим блокировок в отношении молочной продукции и воды стал обязательным с 1 мая этого года. Теперь благодаря системе маркировки механизм, который исключает техническую возможность продажи просроченной или нелегальной продукции потребителю, внедрен в каждом магазине России.

Результаты такого режима — он называется «разрешительный» — уже видны в крупной рознице. С 1 мая было заблокировано порядка 35 млн литров нелегальной молочки и 34 млн литров нелегальной воды. Это означает, что маркировка спасла как минимум 69 млн россиян от покупки потенциально опасной продукции.

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