Псковичи рассказали, где проведут осенний отпуск

09:03, 30 августа 2024, ПАИ

Планы на осенний отдых есть у 42% псковичей, сообщает SuperJob.

16% проведут отпуск дома, 13% планируют поездку по России, 7% выбирают для отдыха дачу, а 6% отправятся за границу. Среди популярных направлений внутреннего туризма — курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. Топ-3 зарубежных направлений — Турция, Египет и Таиланд.



Женщины чаще выбирают отдых дома (17%) и поездки по городам России (12%). Мужчины чуть чаще делились планами отправиться за рубеж (5%). В другие сезоны за границу чаще отправляются отдыхать женщины, осенью — мужчины, очевидно, это связано с началом учебного года у детей.



Чаще всего же планами поехать за границу делились опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей (8%). Кому и дома хорошо, среди них также больше всего (25%).



49% псковичей не будут брать отпуск осенью.