Ремонт улицы Пожиговской начался в Пскове
Ремонт улицы Пожиговской начался в Пскове, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.
«Начали ремонтировать улицу Пожиговскую. Приводим в порядок несколько участков дороги общей протяженностью около 2,5 км. Контракт разбит на три этапа. В этом году уложили выравнивающий слой асфальта на 1,6 км», – уточнил Борис Елкин.
По его словам, прорабатывается вопрос о частичном ремонте в этом дорожном сезоне изношенных отрезков, которые запланированы на следующий год.
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