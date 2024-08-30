Ремонт улицы Пожиговской начался в Пскове

09:11, 30 августа 2024, ПАИ

Ремонт улицы Пожиговской начался в Пскове, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Начали ремонтировать улицу Пожиговскую. Приводим в порядок несколько участков дороги общей протяженностью около 2,5 км. Контракт разбит на три этапа. В этом году уложили выравнивающий слой асфальта на 1,6 км», – уточнил Борис Елкин.

По его словам, прорабатывается вопрос о частичном ремонте в этом дорожном сезоне изношенных отрезков, которые запланированы на следующий год.