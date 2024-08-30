Александр Голышев: Школа ещё отстаёт от вызовов времени

10:00, 30 августа 2024, ПАИ

Доктор культурологии, заслуженный работник культуры РФ Александр Голышев прокомментировал тему первого урока в российских школах, которая будет звучать как «Образ будущего».

«Это очень важный и актуальный проект. С горечью отмечаю, что он мог бы начаться значительно раньше. Школа явно еще отстает от вызовов времени, в то время как должна быть институтом проектирования будущего, формирующим у школьника российскую идентичность, чувство патриотизма и гражданскую ответственность, – уверен Голышев. – Очень правильно определена тема первого урока – «Образ будущего». Сегодняшняя социокультурная динамика жизни очень стремительная, требует постоянного внимания и объяснений. Не каждый взрослый сам во всем разберется».

По его словам, важно внимательно отбирать тех, кто будет проводить подобные уроки. Целесообразно приглашать специалистов из университетов, органов государственной власти и МСУ.

«Особое внимание требует популяризация исторических знаний. История учит нравственности, гуманистическим оценкам современности, гордости за страну. Историческая правда сопряжена с формированием патриотических настроений и действий, в то время как историческая клевета и фальсификация разъедают сознание, навязывают ложных кумиров. Поэтому на таких уроках уместно внимание к цифровой культуре школьников, их кибербезопасности. Специальные уроки «Разговоры о важном», поднятие государственного флага, исполнение гимна – это важные составляющие воспитания школьников», – заключил Голышев.