Псков увидит это первым: новая коллекция осень-зима 2024/2025 бренда Alpecora

10:18, 06 сентября 2024, ПАИ

Уже 8 сентября в Пскове стартуют продажи уникальной новой коллекции осень-зима 2024/2025 бренда Alpecora. Эта коллекция обещает удивить, ведь в ней есть что-то особенное, что отличает её от предыдущих.

Женственная, воздушная и нежная – новая коллекция создана для каждой женщины, которая хочет быть разной и при этом оставаться самой собой.

Уже в сентябре коллекцию представят в сети магазинов WoolHouse и Alpecora в Пскове. Их можно найти в нескольких локациях города: фирменный магазин на улице Пушкина, 1, гипермаркет «Империал», торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» и торгово-досуговый центр Fjord Plaza.

Взглянуть на коллекцию, которая совсем скоро будет доступна, можно в видеоролике.

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