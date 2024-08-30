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Власти Псковской и Новгородской областей обсудили вопросы реализации проектов в сфере ЖКХ и строительства

Заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный и первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов рассмотрели вопросы реализации проектов сферы ЖКХ и строительства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В частности, на встрече обсудили вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса. Особое внимание представители власти уделили государственному регулированию тарифов. Кроме того, стороны обсудили программы инфраструктурных бюджетных кредитов и вопросы реализации президентских национальных проектов.

От имени губернатора Новгородской области Александр Дронов поздравил Псковскую область с 80-летием образования региона, а также поблагодарил за продуктивную встречу и выразил уверенность в дальнейшем развитии деловых отношений.

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