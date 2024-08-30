Международная конференция «История, архивы и общество» пройдёт в ПсковГУ

12:23, 30 августа 2024, ПАИ

Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» пройдёт с 3 по 4 сентября на базе Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Конференция посвящена 80-летию полного освобождения территории Псковской области от нацистских оккупантов и 80-летию образования Псковской области.

Историки, краеведы, архивисты и педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Адыгеи, Самары, Ростова, Архангельска, Екатеринбурга, Красноярска, Чувашии, Воронежа, а также преподаватели Витебского государственного университета П. М. Машерова поговорят об истории Великой Отечественной войны, сохранении исторической памяти, развитии семьи и традиционных семейных ценностей в России.

Также участников ждёт научный семинар молодёжной сетевой научно-образовательной лаборатории «Российско-Белорусский центр изучения Второй мировой войны».

3 сентября в ПсковГУ пройдёт открытие фотовыставки «Освобождение. Путь к Победе». А 4 сентября откроется одна из секций в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов.