Конкурс инициативных проектов стартует в Псковской области

12:44, 30 августа 2024, ПАИ

Конкурс инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из регионального бюджета в 2025 году, стартует в Псковской области 7 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В конкурсе будут участвовать проекты, которые прошли отбор в муниципалитетах. Приём документов местными администрациями муниципальных образований продлится с 7 сентября по 7 октября 2024 года.

Инициаторами проектов могут выступать группа численностью не менее десяти человек, членам которой исполнилось 16 лет и которые проживают в муниципалитете, а также органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населённого пункта. Проект до внесения в местную администрацию нужно рассмотреть на соответствующем собрании с целью принятия решения о возможности его поддержки.

Организатором конкурса является управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области. Контакты для связи: 180001, Псков, улица Некрасова, 23, телефон (8 8112) 29-97-99, 29-98-01.

Заявки на участие в областном конкурсе местные администрации представляют в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Псковской области» с 21 по 25 октября 2024 года. Контактные данные: 180007, Псков, улица Максима Горького, 1, корпус 8, офис 213, телефон (8 8112) 72-19-90, e-mail: asmopsk@mail.ru.