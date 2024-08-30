Главные новости о туризме в Псковской области можно узнать в госпабликах

12:57, 30 августа 2024, ПАИ

Главные новости о туризме жители и гости Псковской области могут узнать в госпабликах, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Самые актуальные новости этой сферы можно узнать на странице комитета по туризму Псковской области в соцсети «ВКонтакте» vk.com/pskovtourism. Также в госпаблике можно получить обратную связь, больше узнать о работе самого комитета, развитии этой отрасли, конкурсах и премиях, туристских инвестиционных проектах, ярких региональных мероприятиях.

Туристский информационный центр на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» vk.com/infopunktpskov рассказывает о путешествиях по Псковской области. Ежедневно здесь публикуют подборки событийных мероприятий, информацию о достопримечательностях, экскурсиях. Путешественники могут тут найти ответы на вопросы, что посмотреть, где купить сувениры, остановиться и поесть. Менеджеры ТИЦ с радостью консультируют жителей и гостей региона в личных сообщениях и комментариях паблика.

Благодаря госпабликам в соцсетях у жителей и гостей Псковской области появляется всё больше возможностей получать актуальную официальную информацию и решать социально бытовые проблемы. Свидетельство официального сообщества – специальная метка для государственных организаций.

Госпаблики – это официальные страницы или сообщества в социальных сетях региональных и муниципальных органов власти, комитетов, бюджетных учреждений – больниц, поликлиник, школ, детских садов и других. Официальные страницы созданы в наиболее популярных среди жителей Псковской области соцсетях: «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Благодаря этим источникам жители региона могут получить актуальную информацию или обратиться со своей проблемой. Задать свой вопрос можно в комментариях к постам или в личных сообщениях.