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Культура

С 1 по 10 сентября псковичи могут купить билет в театр со скидкой 20%

С 1 по 10 сентября псковичи могут купить билет в театр со скидкой 20% по промокоду «СноваВТеатр». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Скидку можно получить на следующие спектакли:

1 сентября — «Влюбленные».

4, 10 сентября — «Пленные духи».

7, 8 сентября — «Пигмалион».

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно ввести промокод «СноваВТеатр» в специальное поле при покупке билета на сайте.

Все спектакли доступны по «Пушкинской карте».

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