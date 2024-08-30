С 1 по 10 сентября псковичи могут купить билет в театр со скидкой 20%

13:14, 30 августа 2024, ПАИ

С 1 по 10 сентября псковичи могут купить билет в театр со скидкой 20% по промокоду «СноваВТеатр». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Скидку можно получить на следующие спектакли:

1 сентября — «Влюбленные».

4, 10 сентября — «Пленные духи».

7, 8 сентября — «Пигмалион».



Чтобы воспользоваться скидкой, нужно ввести промокод «СноваВТеатр» в специальное поле при покупке билета на сайте.



Все спектакли доступны по «Пушкинской карте».