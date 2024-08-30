С 1 по 10 сентября псковичи могут купить билет в театр со скидкой 20%
С 1 по 10 сентября псковичи могут купить билет в театр со скидкой 20% по промокоду «СноваВТеатр». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.
Скидку можно получить на следующие спектакли:
1 сентября — «Влюбленные».
4, 10 сентября — «Пленные духи».
7, 8 сентября — «Пигмалион».
Чтобы воспользоваться скидкой, нужно ввести промокод «СноваВТеатр» в специальное поле при покупке билета на сайте.
Все спектакли доступны по «Пушкинской карте».
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