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Общество

«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в жилых кварталах Пскова

Для жителей спальных районов Завеличья «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в смартфонах на 20%. Благодаря модернизации существующих и строительству новых базовых станций в наиболее загруженных городских локациях с многоэтажной застройкой удалось значительно повысить ёмкость Сети и увеличить скорость передачи данных, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото предоставила пресс-служба «Мегафона»

Запуск новой базовой станции позволил уверенно покрыть сигналом 4G улицы в Рижском микрорайоне, где расположены многоэтажные дома, продуктовые магазины, аптеки, детские сады, почтовые и банковские отделения. После проведённых работ зона покрытия Сетью LTE выросла более чем на 15%, а увеличенная ёмкость Сети позволяет большему количеству жителей микрорайона одновременно выходить в интернет на высокой скорости в любое время, в том числе и в часы пиковых нагрузок.

Новые скорости мобильного интернета ощутили и жители трёх жилых микрорайонов в районе улиц Коммунальной, Западной, Юбилейной и Восточного проезда. Здесь инженеры оператора провели работы на существующем телеком-оборудовании, а за счёт дополнительного слоя LTE, работающего в высоком частотном диапазоне, увеличились ёмкость Сети и скорость 4G для абонентов компании.

Фото предоставила пресс-служба «Мегафона»

«Спальные районы Завеличья – это места высокой концентрации абонентов, где потребление мобильного интернета и голосовой связи стабильно высокое. Построенные новые объекты инфраструктуры позволили оптимально перераспределить трафик между базовыми станциями и уменьшить нагрузку на Сеть в локациях с высокоэтажной жилой застройкой. Для таких густонаселённых микрорайонов с большим количеством торговых центров, досуговых и учебных заведений, модернизация Сети связи делает онлайн-общение более комфортным – жители могут звонить по видеосвязи, пользоваться банковскими цифровыми сервисами, электронными государственными услугами, а школьники без ограничений общаться в соцсетях, смотреть кино и слушать музыку. В общей сложности цифровые улучшения затронули около 90 тысяч человек», – отметил директор «Мегафона» в Псковской области Александр Долгих.

Спрос на высокие скорости интернета в Пскове подтверждает и увеличившийся объём LTE-трафика. Только за июль 2024 года пользователи компании скачали более 740 терабайт данных – это на 52% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такого объёма информации хватит, чтобы каждый из 200 тысяч жителей в городе в течение пяти часов непрерывно слушал музыкальные треки популярных исполнителей.

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«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в жилых кварталах Пскова

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