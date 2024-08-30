До +29 градусов прогнозируют в Псковской области 31 августа

14:57, 30 августа 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 31 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью будет дуть ветер южных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду, днём – западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление будет высоким.