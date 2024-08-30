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Общество

Делегация Витебской области побывала в псковском соцгородке

Делегация Витебской области Белоруссии побывала в соцгородке в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: pskov.ru

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева и работники социального городка познакомили витебских коллег с работой учреждения. Здесь же прошёл круглый стол по организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Витебской и Псковской областей. Участники мероприятия обменялись опытом в вопросах социального сопровождения граждан и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества сторон в сфере социального обслуживания и социальной защиты.

В составе белорусской делегации – представители комитета по труду, занятости и социальной защиты Витебского областного исполнительного комитета, руководители организаций стационарного социального обслуживания Витебщины во главе с заместителем председателя областного исполнительного комитета Витебской области Вячеславом Дурновым. Визит состоялся в рамках Дней Витебской области в Пскове.

Также подписано соглашение о сотрудничестве Псковского социального городка и Витебского социального пансионата «На Двине».

Добавим, что Дни Витебской области в Пскове проходят с 28 по 31 августа. Первые Дни Витебской области в Пскове состоялись в 2022 году. А в 2023 году Псков был представлен в Белоруссии.

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