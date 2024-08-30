Группа «Интонация» выступит в Пскове в честь Дня знаний
День знаний отметят в Финском парке Пскова 2 сентября, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.
В программе праздника с 16:00 ожидается работа тематических интерактивных площадок, выступление творческих коллективов и концертно-развлекательная программа.
Хедлайнером праздника станет группа «Интонация», известная саундтреками к сериалу «Молодёжка». Она выступит на сцене в 20:00.
Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.
Послушать старинный патефон и понюхать духи советской эпохи смогут гости Изборского музея
Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
Солистка группы Radio Band Юлия Дмитриева стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Кавер-группа Radio Band может создать песню о Пскове вместе с народным коллективом «Уграда»