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Культура

Группа «Интонация» выступит в Пскове в честь Дня знаний

День знаний отметят в Финском парке Пскова 2 сентября, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Афиша: комитет по молодёжной политике Псковской области

В программе праздника с 16:00 ожидается работа тематических интерактивных площадок, выступление творческих коллективов и концертно-развлекательная программа.

Хедлайнером праздника станет группа «Интонация», известная саундтреками к сериалу «Молодёжка». Она выступит на сцене в 20:00.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

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