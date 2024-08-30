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Происшествия

Мотоциклиста госпитализировали после ДТП на трассе P-23 в Псковской области

Мужчина, управляя мотоциклом BMW, не справился с управлением, в результате транспорт вылетел в кювет. ДТП произошло на 260-м километре трассы Р-23 на границе между Псковским районом и Стругокрасненским муниципальном округом, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Мотоциклиста госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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