Премьер-министр Белоруссии посетил псковский завод «Титан-Полимер»

15:45, 30 августа 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко посетили завод «Титан-Полимер», который активно развивает сотрудничество с белорусскими производителями в пятницу, 30 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин рассказал о работе предприятия и двустороннем сотрудничестве. Завод производит БОПЭТ-плёнку различной толщины – от восьми до 125 микрон. Этот материал обладает высокой механической прочностью, улучшенной стойкостью к химическим веществам, оптической и абразивной стойкостью. Максимальная мощность линий позволяет выпускать до 72 тысяч тонн продукции в год. Производство полностью удовлетворяет внутренний спрос на этот продукт. Часть продукции экспортируется, в том числе в Белоруссию.

Премьер-министр Белоруссии поинтересовался подробностями сотрудничества между Россией и Белоруссией и дальнейшими планами по реализации инвестиционного проекта.

Михаил Ведерников подчеркнул, что завод «Титан-Полимер» является ключевым резидентом ОЭЗ ППТ «Моглино». Проект реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и государственных финансовых организаций. Инвестор планирует реализовать вторую очередь проекта – создать производство ПЭТ- и ПБТ-гранулята, которое обеспечит сырьём существующий завод и заменит импорт полимеров и инженерного пластика на российском рынке. Кроме того, запуск производственного комплекса увеличит поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

«В перспективе завод «Титан-Полимер» станет базой для развития межотраслевого кластера с участием предприятий региона», – уточнил Михаил Ведерников.

Представители власти осмотрели производственные цеха и ознакомились с основными этапами изготовления БОПЭТ-плёнок – от подготовки гранул до готового продукта. Они также посетили центр управления производством и лабораторию. Продукция завода служит основой для производства пищевых, защитных, теплосберегающих, антивандальных и цветных плёнок.

Завод «Титан-Полимер» был открыт в 2022 году при участии президента России Владимира Путина. В проект уже инвестировано около 16 млрд рублей, создано 390 рабочих мест.

В планах – создание на базе завода межотраслевого инжинирингового центра. Его цель – формирование научной базы для разработки инновационных решений в производстве отечественной полимерной продукции. Центр будет заниматься разработкой и внедрением наукоёмких технологий производства инновационных конструкционных и суперконструкционных полимерных материалов и композитов для различных отраслей российской промышленности.