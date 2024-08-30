Застройщики Псковской области лидируют по росту объёмов строительства жилья

16:29, 30 августа 2024, ПАИ

Строительство жилья для 2 000 семей было запущено в Псковской области благодаря программе субсидирования проектного финансирования, которую реализует ДОМ.РФ. Региональные застройщики входят в число наиболее активно пользующихся этой мерой поддержки, сообщили в госкомпании.

Кластерная программа была запущена в октябре 2023 года для стимулирования жилищного строительства в регионах с недостаточным предложением. По её условиям, ДОМ.РФ за счёт собственных средств снижает ставку по кредитному договору проектного финансирования девелоперов – максимум на 5,5%. Скидка распространяется на проекты, строительство которых начато в 2023-2024 годах.

В общей сложности по программе запущены новые жилищные проекты более чем на 2,4 млн квадратных метров в 28 регионах, сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. «Программа оказалась своевременной и эффективной мерой поддержки. Благодаря ей объём жилищного строительства в ряде субъектов в первой половине 2024 года вырос в среднем на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил он.

Причём по программе псковские девелоперы, которые строят более качественное жильё, в том числе энергоэффективное и отвечающее определённым критериям «зелёного» ГОСТ Р для многоквартирных домов, могут получить дополнительную скидку до 2%.

Программа действует в 61 регионе. Помимо Псковской области, активнее всего ей пользуются в Брянской области, а также в Дагестане и Северной Осетии.