Псковичи примут участие в окружных соревнованиях по спортивному ориентированию

16:12, 30 августа 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области примут участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по спортивному ориентированию, которые пройдут в Петрозаводске с 12 по 16 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Всего будет разыграно по 14 комплектов наград в трёх категориях: «Кросс – выбор», «Кросс – общий старт» и «Лонг – общий старт».

«Кросс – выбор» проводится на слабопересечённой местности, основную площадь которой занимает пологий склон с участками заболоченностей. «Кросс – общий страт» пройдёт на местности, ландшафт которой сформирован деятельностью ледника, грунт каменистый. «Лонг – общий старт» состоится на среднепересечённой местности с перепадом высот на склоне до 60 метров.

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