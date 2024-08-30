Движение ограничат на одной полосе кругового перекрёстка улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове

16:15, 30 августа 2024, ПАИ

Движение транспорта ограничат по одной полосе проезжей части на круговом перекрёстке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове с 20:00 2 сентября до 18:00 4 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

На участке будут проводить дорожные работы.

В администрации призвали водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.