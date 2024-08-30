Псковичи стали победителями международного турнира по волейболу
Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» стали победителями международного турнира по волейболу, который прошёл в Витебской области с 28 по 30 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.
«Бригантина» в затяжном пятисетовом решающем матче выиграла у второго состава минской спортшколы – 3:2. Команда соперника является серебряным призёром первенства Белоруссии по волейболу.
Псковичи не потерпели ни единого поражения на турнире.
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