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Псковичи стали победителями международного турнира по волейболу

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» стали победителями международного турнира по волейболу, который прошёл в Витебской области с 28 по 30 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.

Псковичи стали победителями международного турнира по волейболу. Фото предоставил Сергей Иванов

«Бригантина» в затяжном пятисетовом решающем матче выиграла у второго состава минской спортшколы – 3:2. Команда соперника является серебряным призёром первенства Белоруссии по волейболу.

Псковичи не потерпели ни единого поражения на турнире.

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