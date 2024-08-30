Антитеррористические учения провели в псковских школах

17:04, 30 августа 2024, ПАИ

Всероссийские учения по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных учреждений прошли во всех школах Пскова в преддверии нового учебного года, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

В школе № 1 имени Л. М. Поземского сотрудники отработали действия при террористической угрозе. Были разыграны два сценария: захват заложников и эвакуация по сигналу «Внимание всем!».

Директор школы № 1 Ирина Ломонова отметила важность таких учений: «Очень важно знать, как вести себя в той или иной опасной ситуации, прежде всего для сохранности жизни детей».