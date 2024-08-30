Мужчина подозревается в убийстве знакомого в Печорском районе

17:24, 30 августа 2024, ПАИ

29 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в жилом доме, расположенном в Печорском районе, тела 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении указанного преступления задержан местный житель, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, 29 августа 2024 года между подозреваемым и его знакомым на почве личной неприязни друг к другу произошёл конфликт, в ходе которого фигурант нанёс знакомому удар ножом в шею, от которого пострадавший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, уточнили в пресс-службе.