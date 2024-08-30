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Общество

В Псковском районе ремонтируют мост через реку Пскову

В Псковском районе подрядчик приступил к ремонту моста через реку Пскову, расположенному на участке км 1+215 автомобильной дороги от федеральной трассы Р-23 до деревни Черняковицы, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На следующей неделе специалисты приступят к работам по демонтажу балок пролётного строения. Поэтому в целях безопасности и эффективного выполнения работ 4 сентября будет временно (около одного часа) ограничено движение транспорта на мосту.

Протяжённость объекта – 53 погонных метра. Обновление искусственного сооружения ведётся по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик отремонтирует опоры, выполнит подъём железобетонных балок и замену опорных частей. Также будет полностью обновлено мостовое полотно, проведены работы по укреплению конусов моста и устройству лестничных сходов. Кроме того, подрядчик обновит барьерное и перильное ограждения.

На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 100 млн рублей. Ремонт выполняет подрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег» по контракту с «Псковавтодором». Срок завершения работ – июнь 2025 года.

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