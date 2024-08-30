В Пскове при столкновении автомобиля и рейсового автобуса пострадали четыре человека, в том числе годовалый ребёнок

17:37, 30 августа 2024, ПАИ

Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом на площади Ленина в Пскове сегодня, 30 августа. Подробности происшествия опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

За рулём автомобиля Mitsubishi Lancer была 49-летняя женщина. В результате столкновения машины и рейсового автобуса пострадала водитель Mitsubishi, её госпитализировали в медучреждение.

В автобусе пострадали три человека, в том числе годовалый ребёнок, которого также госпитализировали в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.