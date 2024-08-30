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Вопросы безопасности образовательных учреждений обсудили в правительстве Псковской области

Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений стало ключевой темой совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Губернатор на заседании АТК и оперштаба акцентировал внимание на вопросах безопасности образовательных учреждений. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Отдельно участники совещания обсудили обеспечение безопасности при проведении Дня знаний. Губернатор подчеркнул, что праздник проводится очень масштабно и охватывает более 100 тысяч человек. В рамках докладов участники отметили, что правоохранительные органы подготовили все нужные средства и силы для обеспечения порядка в этот день.

Каждый год вводятся комплексы подготовки учреждений образования к учебному году, подчеркнули в пресс-службе. В частности, в этом году на эти цели по решению губернатора выделили 40 млн рублей помимо запланированных. Их направят на замену ограждения, установку систем оповещения, видеонаблюдения, сигнализации и наружного освещения, стационарных металлоискателей.

Михаил Ведерников подчеркнул, что работу по усилению защищённости образовательных организаций нужно продолжать и предусмотреть средства в бюджете на 2025 год и плановый двухлетний период.

Председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков в ходе совещания обратил внимание на то, что все образовательные организации по итогам проведения комиссионных проверок готовы к организации учебного процесса.

В то же время глава региона обсудил с участниками встречи вопросы антитеррористической безопасности на объектах, которые будут работать в единый день голосования, а также защищённость объектов водоснабжения и водоотведения.

И ещё один вопрос на совещании был посвящён уровню готовности сотрудников ОИВ и ОМСУ к противодействию террористическим угрозам.

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