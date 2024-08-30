Пенсионер на электросамокате столкнулся с грузовиком в Великих Луках

18:23, 30 августа 2024, ПАИ

Столкновение грузовика и пенсионера на электросамокате произошо у дома №5а на улице Маршала Жукова в Великих Луках. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Электросамокатчик от госпитализации отказался. На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.