Пенсионер на электросамокате столкнулся с грузовиком в Великих Луках
Столкновение грузовика и пенсионера на электросамокате произошо у дома №5а на улице Маршала Жукова в Великих Луках. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Электросамокатчик от госпитализации отказался. На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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