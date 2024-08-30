День соседей начался в деревне Хотицы Псковского района
День соседей начался на улице Загородной, 2 и 4 в деревне Хотицы Псковского района в жилом комплексе «Молодёжный».Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Зрители увидели выступления артистов районного центра культуры.
Также на территории работают интерактивные площадки.
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