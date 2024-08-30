Астропрогноз: чего ждать в начале нового учебного года и каким он будет

19:06, 30 августа 2024, ПАИ

На что не стоит обращать внимания в начале нового учебного года, а где, напротив, надо быть начеку – в прогнозе астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

В этот раз школьники получили дополнительный день к летним каникулам: начало учебного года выпало на 2 сентября. Рассмотрим этот день с точки зрения небесных энергий. Мои рекомендации помогут сонастроиться с ними, чтобы день прошёл гладко и оставил приятные воспоминания.

Начало учебного года с опозданием на день сыграет на руку всем причастным – школьникам, учителям, родителям. Меркурий – планета, которая больше всего влияет на все учебные процессы, поскольку связана с усвоением знаний и информации, – был ретроградным практический весь август. К 2 сентября он как раз развернётся в прямое движение и наберёт необходимую скорость. А это значит, что уже не будет столь большого количества мелких накладок, суеты и неразберихи.

Знак Льва, по которому сейчас движется Меркурий, очень хорошо резонирует с праздником, пышностью, желанием покрасоваться и обставить торжество как можно ярче. Поэтому не удивляйтесь, если ваш скромный ребёнок вдруг захочет надеть галстук-бабочку. Организаторы линеек в этот раз подойдут к процессу очень творчески и постараются удивить.

Правда, если вы делали основные покупки к школе в августе, будьте готовы к тому, что вы купили не то, или не совсем то, или не в тех количествах и вам спешно придётся что-то докупать. Не удивляйтесь также, если столкнётесь с новой информацией.

Относительно организации учебного процесса: когда Меркурий выходит из фазы ретроградного движения, условия и договорённости, принятые в ретрофазе, могут пересматриваться.

Луна, которая больше всего влияет на наше эмоционально-психологическое состояние и на ход всех процессов, утром 2 сентября переходит в рациональный и сдержанный знак Девы. Мы становимся более собранными и предусмотрительными, склонны придерживаться намеченного плана, учитываем все мелочи и опаздываем меньше, чем обычно. Луна в Деве создаёт деловую и упорядоченную атмосферу. Правда, в минусе такая Луна может разбудить внутреннего критика и перфекциониста. Соринка на пиджаке или выбившаяся из причёски прядь может испортить настроение, а стремление довести всё до идеала может принять крайние формы. Остановите себя, если захотите ещё раз выгладить отутюженную накануне одежду или придать стрелке на брюках безупречную форму.

Однако с точки зрения лунных фаз 2 сентября – неудачный день как энергетически, так и для начала любого нового процесса. День накануне новолуния (а новолуние в сентябре будет третьего числа) лучше подходит для подведения итогов, отдыха, очистки и разгрузки как в физическом, так и в ментальном плане. Мы можем ощущать нехватку энергии, упадок сил, эмоциональный спад, повышенную тревожность, особенно если в жизни много неупорядоченных процессов, есть общая неудовлетворённость текущим положением дел. Просто помните об этом, если почувствуете себя не очень хорошо: это пройдёт. Конечно, любые выраженные негативные состояния нельзя оставлять без внимания. Но это не тема данной статьи.

Также 2 и 3 сентября повышен риск отравлений и негативных последствий переедания. Помните об этом, если накрываете праздничный стол или отправляетесь в заведение общепита. У особенно тревожных детей (тем более если они идут первый раз в первый класс) может быть расстройство желудка утром 2 сентября. На всякий случай запаситесь таблетками, особенно если вы уже сталкивались с такими проявлениями тревожности у ребёнка.

В завершение хочу сказать несколько слов о том, каким будет в целом учебный год. В астрологии есть понятие электива – гороскопа начала любого процесса. Гороскоп на 2 сентября очень в общем, но тоже показывает, каким будет предстоящий учебный год. Конечно, как всегда, важны резонансы с вашим персональным гороскопом. Общий прогноз – это лишь средняя температура по больнице. Учитывая канун новолуния, лучше всего год сложится для тех, кто заканчивает учёбу – идёт в 9-й, 11-й классы или на последний курс колледжа или вуза. Остальные могут столкнуться с большим количеством сложностей и тягот. На учёбу в целом потребуется больше сил и ресурсов, чем обычно. Об этом же говорит и действующая 2 сентября оппозиция Солнца и Сатурна. Взаимодействие школьников и учителей будет более напряжённым, с большим количеством конфликтов. Сами педагоги тоже столкнутся с давлением со стороны своего начальства и системы в целом. Будет меньше благоприятных возможностей, чтобы проявить своё творческое начало и выразить индивидуальность. Особенно напряжённой в этом смысле будет первая половина учебного года.

Сложности с адаптацией к учебному процессу, особенно у младших школьников, могут наблюдаться примерно до конца сентября с пиком в середине месяца.