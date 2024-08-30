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Общество

Псковские и витебские специалисты сферы молодёжной политики договорились о проведении совместных мероприятий

Представители комитета по молодёжной политике Псковской области, «Движения первых» и Центра молодёжи и общественных инициатив встретились с коллегами, отвечающими за сферу молодёжной политики в Витебской области. Мероприятие состоялось на площадке Дома молодёжи в рамках Дней Витебской области в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковские и витебские специалисты сферы молодёжной политики договорились о проведении совместных мероприятий. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Гости осмотрели обновлённое пространство, им рассказали об успешной реализации проектов и дальнейших планах. В рамках встречи состоялся обмен успешными практиками, достигнуты договорённости, направленные на совместную реализацию молодёжных проектов.

«С коллегами договорились о масштабировании совместной работы, в том числе по линии студенческих отрядов. Пригласили делегацию из Беларуси на Международный патриотический форум «Мы помним», который направлен на сохранение исторической памяти о Победе нашего братского народа в Великой Отечественной войне. Форум уже совсем скоро пройдёт на территории Псковской области», – рассказал председатель комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Участники запланировали совместную подготовку грантовых заявок на реализацию молодёжных проектов в следующем году. В завершение обсудили ряд совместных патриотических мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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