Пенсионер-электровелосипедист госпитализирован после ДТП в Опочке

19:47, 30 августа 2024, ПАИ

Электровелосипеда с автомобилем ВАЗ-2115 произошло у дома № 75 на улице Гагарина в Опочке сегодня, 20 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП велосипедиста – мужчину 1949 года рождения – госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.