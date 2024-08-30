Пенсионер-электровелосипедист госпитализирован после ДТП в Опочке
Электровелосипеда с автомобилем ВАЗ-2115 произошло у дома № 75 на улице Гагарина в Опочке сегодня, 20 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП велосипедиста – мужчину 1949 года рождения – госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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