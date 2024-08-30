Самая гнусная «грибалка»: полчища кровососущих насекомых портят тихую охоту псковичам

20:37, 30 августа 2024, ПАИ

Тихая охота приносит полные лукошки грибов, удовлетворение и умиротворение от лесных прогулок. Но, оказывается, не всегда. В последний выезд постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного атаковали полчища кровососущих насекомых с не самыми приятными последствиями…

Вот уже который раз с наступлением грибной поры и который год, проезжая по лесной дороге по направлению к Теребищам [деревня в Псковском районе. – Прим. авт.], всегда на одном и том же месте вижу несколько машин на обочине – когда две, когда четыре, а один раз и восемь автомобилей насчитал. Наверное, популярное место у грибников, отмечал я про себя. Надо будет когда-нибудь наведаться да проверить, что там да как. Но всё не получалось. А тут выдалось свободное субботнее утро, и я решил съездить именно туда. Никого из товарищей не приглашал: на разведку лучше одному.

Новое место

24 августа. Выехал рано, ещё пяти часов утра не было. Думаю: если что, то у входа в незнакомый лес подожду минут пятнадцать-двадцать, пока рассветёт. Но каково же было моё удивление, когда, подъехав к намеченному месту, увидел там уже… четыре автомобиля. Вот это да! За окном ещё сумерки, а скобари что, с фонариками отправились за грибами?

Пока собирался-переобувался, комары на стоянке машин удивили своим множеством. Давненько их в таком количестве не встречал. Ладно, пока против них никаких средств применять не буду, зайду в лес, а там посмотрим. Но, отойдя метров на триста от дороги, не выдержал, достал крем, намазал им открытые части тела и вроде бы отвадил мелких, но назойливых комаров от своего тела.

Дорога вела сначала меж двух болот, а потом вокруг огромного болота, почти до Чёрной речки. Места красивые и, по моей первой, ландшафтной, оценке, должны быть грибными: с белым мхом на пригорках, с опушками, молодыми ёлочками, папоротником, багульником и солидными сосновыми борами. Но ни грибов, ни людей, лишь один грибник километрах в двух от дороги повстречался, уже возвращающийся с легко болтающейся корзинкой в руке. Где же все остальные?

Я продолжил идти по едва заметной дороге, периодически отходил недалеко в стороны на красивые пригорки и полянки, поглядывал в смартфон (навигационная программа Guru Maps – моя лучшая помощница при сборе грибов и на рыбалках). Нет грибов, притом никаких – ни молоденьких, ни срезанных, редко попадались старые переростки. Лишь два малюсеньких грибочка я нашёл за первые полтора часа: один едва выглянувший боровичок на белом мху да чуть больший подосиновик под кустом багульника. Может, не туда иду? Может, надо было ближе к Чёрной речке направиться? Но решил идти и дальше по этой дороге, разузнать её лучше и в следующий раз, если что, сюда и не ходить больше.

Неправильный лес

Но если от комаров я отбился, то от новой напасти мне пришлось чуть ли не бежать из леса. Столько много да таких злых лосиных мух (их ещё лосиными блохами называют) я за свою довольно продолжительную псковскую лесную жизнь ещё не встречал. Поначалу их было мало, и я изредка смахивал их с лица или шеи. Но вскоре их столько появилось, что я стал не успевать отбиваться от такого множества насекомых. Дай, думаю, ещё раз и погуще намажусь кремом. Но какое там… Мой крем, наверное, им ещё больше понравился, и они, словно на лыжах, с удовольствием, обгоняя друг друга, активно заскользили по моему лицу и особенно по шее, всякий раз пытаясь залезть под шляпу. Что характерно и особенно противно, многим это удавалось – приходилось их вытаскивать из волос, и получалось это далеко не сразу. И до чего же они живучие! Вытаскиваешь очередную тварь из волос или снимаешь с другого какого места и при этом вроде бы пальцами её раздавливаешь, отбрасываешь в сторону, а она тут же расправляет свои крылья и летит дальше. Кошмар, да и только!

Но полный ужас начался, когда наконец-то под ногами начали грибы попадаться, а это я отошёл уже километра на четыре от дороги. Срываю или срезаю гриб, начинаю его чистить, обе руки какое-то время заняты – и в это время эти твари лезли и в уши, и в нос, и на шее устраивали массовые забеги под шляпу и за воротник. Меня, естественно, это раздражало, я начинал возмущаться, вслух высказывая всё, что думаю об этих паразитах. Так они даже во время моей короткой эмоциональной речи успевали и в рот заползать-залетать. Ну, это я точно в какой-то злой и неправильный лес зашёл. И грибы, как нарочно, стали часто попадаться. Я уже подумал: да зачем мне такие грибы, надо разворачиваться и уносить ноги отсюда быстрее! Но впереди замаячил красивый бор. Ладно, потерплю, зайду в этот перспективный лес, а уж потом видно будет. В бору лосиных блох оказалось меньше, но и грибы закончились.

Хозяин и его следы

Не один я тут, как оказалось, хожу. На тропинке наткнулся на следы ещё одного любителя этих мест. Опытные грибники и ягодники, часто бывающие в лесу, наверняка тоже встречались с такими следами. Прямо посреди моей дорожки были три солидные тёмно-фиолетовые кучи экскрементов Михаила Топтыгина. Я не эксперт-криминалист и сильно не приглядывался, но, судя по увиденному, хозяин этих мест не голодает, но и ягод, как и грибов, здесь мало.

Когда косолапый здесь побывал, определить тоже было трудно, но ясно, что до дождя, который шёл и вчера днём, и сегодня ночью. Но это и неважно: это его владения, и он вполне и сейчас может быть где-то рядом. Я ни разу с медведями не встречался, а вот с подобными следами пересекаюсь, пожалуй, ежегодно. Чтобы избежать таких неожиданных встреч, рекомендуют ходить по лесу или собирать ягоды с включённой музыкой в вашем смартфоне или периодически стучать палкой по ведру с грибами или по деревьям. Лично я первый способ не приемлю: привык прислушиваться ко всем лесным звукам. А вот палкой постукиваю регулярно.

И в лиственном, и в хвойном…

Где-то в семи километрах от стоянки автомобилей моя тропинка упёрлась в болотину, и я решил, что пора разворачиваться, и направился в обратную сторону. Маршрут разведал, в следующий раз сюда уже точно не пойду. До выхода из леса оставалось около пары километров, когда я встретил попутчиков – двух мужчин и женщину с собакой. Поздоровался, спросил, как у них дела. С грибами неважно, но почти что хором они откровенно и эмоционально заявили о небывалом количестве лосиных мух: «Неделю назад их почти совсем не было, но сегодня – это что-то с чем-то! И в прошлые годы их здесь никогда столько не бывало. Мы в семь часов утра заходили в лес, а навстречу трое грибников уже выходили с пустыми корзинами. И тоже пожаловались на невиданное количество этих насекомых». Ездят они именно сюда не первый год, места грибные, без полных лукошек редко когда возвращались, а сегодняшний день – почти как исключение.

Вышел я из леса, отряхнул шляпу, одежду. Переехал на другое, уже на «своё» место (оно было неподалёку). Пока ехал, блохи всё равно продолжали выползать откуда-то из одежды и раздражать меня. Думал, что в этом незнакомом месте я просто попал в неправильный лес, считал, что эти противные лосиные блохи водятся только в смешанном или лиственном лесу. Но нет, и на новом месте в молодом хвойном лесу их в этот день было много. А хороших грибов и здесь почти не нашлось.

Оленья кровососка – та ещё тварь!

Говорят, что лосиные мухи человека не кусают. До сегодняшнего дня и у меня было такое заблуждение. Ага, только щекочут и целуют… Кусаются! Да ещё как! Они изгрызли весь мой затылок и оба плеча от верха до низа лопаток. Таких последствий я ещё никогда не имел: на местах укусов (их оказалось не менее двух десятков) выеденная плоть, твари прогрызли даже мою не самую нежную кожу, образовались язвочки, зуд и жжение не проходят уже пятый день. Недаром у этих тварей такое «ласковое» научное название – оленья кровососка.

Почитал я её «автобиографию» – да-а, та ещё тварь! Блохи вылупляются из куколок с середины августа по середину октября. Несмотря на то что у них имеются крылья, летают они не очень хорошо, поэтому сидят в траве или на ветках кустарников или деревьев, поджидая свою добычу. Нападают только днём, летят на тепло и запах, объекты нападения – дикие животные. Попав на тело, например, лося (самый большой и любимый объект нападения), блоха сбрасывает свои крылья, зарывается глубоко в шерсть до её основания и начинает питаться кровью. На одном лосе учёные-зоологи иногда насчитывали до тысячи экземпляров этих тварей, но в среднем – по 200–300 штук. Каждая кровососка питается кровью объекта по 15–20 раз в сутки, высасывая за один раз по 0,2–1,5 миллиграмма крови, продолжительность кровососущей стадии жизни блохи – пять-шесть месяцев. За этот период она может отложить 20–30 пупариев (предкуколок), которые потом из шерсти животного выпадают на землю. От этих паразитов лоси полностью освобождаются лишь к началу лета.

На людей нападение лосиных блох может быть массовым – до 100 штук за одну минуту. Зоологи утверждают, что особенно привлекательны движущиеся люди. В моём случае мне их, естественно, было не пересчитать, но, думаю, повстречался я не с одной сотней, и насчёт движения мой опыт говорит, что во время остановок были самые злые и массовые нападения. Устроившись в волосах или под одеждой человека, кровососка приступает к кровососанию не сразу, а иногда через 20–30 минут. Вот тут я согласен: в лесу никаких болезненных ощущений не испытывал, а вот по возвращении домой просто изодрал свой затылок и спину, куда мог добраться.

Ещё учёные утверждают, что объект нападения лосиных блох зависит и от его размера: эти паразиты отдают предпочтение более крупным из них. Так, например, на взрослых людей они нападают во много раз чаще, чем на рядом находящихся детей младше восьми лет. Но думаю, что это утверждение проверять не стоит и с детьми такого возраста в эту пору в лес лучше не отправляться. Одно радует: по утверждению учёных, серьёзных болезней эти паразиты не переносят. Но последствия укусов я буду ощущать ещё три-четыре недели. Моя мазь от этих тварей не помогла, но говорят, что хорошо их отпугивает такое недорогое средство, как «Тайга», и более дорогой, но и более эффективный «Рефтамид Экстрим».

Такого нашествия летающих паразитов я в своей лесной жизни ещё не встречал. Очень грустная и гнусная «грибалка» получилась. Для себя сделал вывод: чтобы не встретиться с этими кровососущими тварями, не нужно ходить по краю болот, надо по возможности избегать лиственных и смешанных лесов. Если вдруг замечаете этих паразитов, то разворачивайтесь и сразу уходите в другую сторону. С детьми и людям с острыми аллергическими реакциями я бы посоветовал пока воздержаться от поездок в такой лес. Да и перерыв сейчас с выездами можно сделать – грибов нормальных почти нет, все червивые... Подождём похолодания.