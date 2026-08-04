Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор оценил ситуацию с топливом в Порховском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в Порховский район сегодня, 4 августа, оценил обстановку с обеспечением топливом в муниципалитете, посетив автозаправочную станцию «Сургутнефтегаз» № 48, сообщает корреспондент ПАИ.

  • Рабочий выезд в муниципалитеты региона
    Фото: ПАИ
  • Рабочий выезд в муниципалитеты региона
    Фото: ПАИ
  • Рабочий выезд в муниципалитеты региона
    Фото: ПАИ

Вместе с главой региона объект посетили сенатор РФ Алексей Наумец и председатель регионального парламента Александр Котов.

В настоящее время в городе существуют две заправки, обе принадлежат указанному оператору. Отмечается, что на дизельное топливо и бензин марки АИ-92 лимиты сняты, отпуск АИ-95 осуществляется с ограничением – не более 30 литров в одни руки.

В ходе визита глава региона пообщался с одним из посетителей станции, уточнив актуальную стоимость топлива. Также губернатор посетил магазин при АЗС, где ознакомился с действующим регламентом отпуска. Сотрудники подтвердили: дизель и 92-й бензин реализуются без ограничений, а 95-й – с лимитом 30 литров.

Напомним, 10 июля для стабилизации рынка ввели систему «чёт-нечёт» – заправку по номерам автомобилей. Губернатор тогда пояснил, что дефицита в строгом смысле нет, а ограничения вводят для борьбы со спекуляциями и обеспечения жизненно важных сфер. По мере развития ситуации власти увеличивали лимиты отпуска топлива и договаривались с поставщиками о наращивании объёмов.

К концу июля ситуация стала выравниваться. С 21 июля систему «чёт-нечёт» отменили как выполнившую свою задачу. Более эффективными признали другие меры: борьбу с перекупщиками и точечное перераспределение лимитов. В Пскове и районе ситуация с бензином практически стабилизировалась. По решению оперштаба лимиты бензина марки АИ-95 перераспределили в пользу юга и проблемных территорий. На данный момент, как сообщил глава региона, бензин марки АИ-95 поступил во все муниципалитеты Псковской области.

Отметим, ранее в этот же день в рамках рабочего выезда губернатор посетил новое отделение пожарного поста и Славковский социально-культурный комплекс в Порховском районе.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






04 августа 2026

В псковских лесах обитает около 2500 бурых медведей: эксперт объяснил, как обезопасить себя
04 августа 2026

Михаил Ведерников оценил благоустройство территории у памятника Александру Невскому в Порхове
04 августа 2026

Туристический поток в Псковскую область вырос на 5%
04 августа 2026

Губернатор Псковской области осмотрел стадион в Порхове
04 августа 2026

Два учреждения из Псковской области вышли в финал Всероссийского конкурса школьных музеев
04 августа 2026

Директор реставрационной компании станет гостем программы «Оглавление»
04 августа 2026

Спрос на водный туризм в Псковской области вырос на 25%
04 августа 2026

До +29 градусов ожидается в Псковской области 5 августа

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...