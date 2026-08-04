Губернатор оценил ситуацию с топливом в Порховском районе

11:36, 04 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в Порховский район сегодня, 4 августа, оценил обстановку с обеспечением топливом в муниципалитете, посетив автозаправочную станцию «Сургутнефтегаз» № 48, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Вместе с главой региона объект посетили сенатор РФ Алексей Наумец и председатель регионального парламента Александр Котов.

В настоящее время в городе существуют две заправки, обе принадлежат указанному оператору. Отмечается, что на дизельное топливо и бензин марки АИ-92 лимиты сняты, отпуск АИ-95 осуществляется с ограничением – не более 30 литров в одни руки.

В ходе визита глава региона пообщался с одним из посетителей станции, уточнив актуальную стоимость топлива. Также губернатор посетил магазин при АЗС, где ознакомился с действующим регламентом отпуска. Сотрудники подтвердили: дизель и 92-й бензин реализуются без ограничений, а 95-й – с лимитом 30 литров.

Напомним, 10 июля для стабилизации рынка ввели систему «чёт-нечёт» – заправку по номерам автомобилей. Губернатор тогда пояснил, что дефицита в строгом смысле нет, а ограничения вводят для борьбы со спекуляциями и обеспечения жизненно важных сфер. По мере развития ситуации власти увеличивали лимиты отпуска топлива и договаривались с поставщиками о наращивании объёмов.

К концу июля ситуация стала выравниваться. С 21 июля систему «чёт-нечёт» отменили как выполнившую свою задачу. Более эффективными признали другие меры: борьбу с перекупщиками и точечное перераспределение лимитов. В Пскове и районе ситуация с бензином практически стабилизировалась. По решению оперштаба лимиты бензина марки АИ-95 перераспределили в пользу юга и проблемных территорий. На данный момент, как сообщил глава региона, бензин марки АИ-95 поступил во все муниципалитеты Псковской области.

Отметим, ранее в этот же день в рамках рабочего выезда губернатор посетил новое отделение пожарного поста и Славковский социально-культурный комплекс в Порховском районе.