В новом сериале «Я не могу без тебя» снялись жители посёлка Красный Луч Бежаницкого округа

20:39, 30 августа 2024, ПАИ

Жители посёлка городского типа Красный Луч Бежаницкого муниципального округа снялись в сериале «Я не могу без тебя», который стартовал на Первом канале. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

В съёмках приняли участие Денис, Алина и Милена Косенковы из Красного Луча. Киноплощадки располагались в Москве, под Псковом и в Пушкинских Горах. В Псковской области в съёмках было задействовано два посёлка. В одном из них была полностью реконструирована школа, обустроена центральная площадь и поставлен памятник Владимиру Ленину для максимального приближения к провинциальным реалиям 1970-х годов, пишут создатели сериала.

В сериале снимались Алексей Филимонов, Александра Ребенок, Марат Башаров, Виктория Исакова, Ирина Пегова, Дарья Урсуляк и другие. Режиссёр – Юрий Мороз.

Действие сериала создателей «Угрюм-реки» начинается в начале 1970-х в советской деревне. На протяжении 20 лет личные истории героев пересекаются с вехами жизни страны. Главная линия фильма – глубокая любовная драма, история страсти и преданности.