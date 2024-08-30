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Общество

Педагогическая конференция представителей системы образования Псковского района прошла в преддверии 1 сентября

В преддверии нового учебного года состоялась педагогическая конференция представителей системы образования Псковского района сегодня, 30 августа. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Педагогическая конференция представителей системы образования Псковского района прошла в преддверии 1 сентября. Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

В этом году приёмку прошли все образовательные учреждения района.

За последние четыре года значительно увеличилось финансирование сферы образования: бюджет вырос с 4 до 61 млн рублей. Благодаря этому проводятся ремонты школ и садиков, улучшаются условия обучения, воспитательный процесс становится более комфортными. Кроме того, с помощью национального проекта в учреждения поступает новое оборудование, позволяющее детям в сельской местности получать образование на уровне городских школ, подчеркнула Наталья Фёдорова.

В этом году в школы района пришли семь молодых специалистов.

«В наших школах есть душа и индивидуальный подход к каждому ребёнку, они стали настоящей второй семьёй. Радует, что наши выпускники остаются в регионе и становятся успешными специалистами. Благодарю всех педагогов и директоров за вашу качественную работу. Желаю вам успешного нового учебного года, мира и благополучия! Благодарственными письмами за успехи в профессиональной деятельности отмечены руководители учреждений образования, педагоги с большим стажем и молодые учителя», – отметила Наталья Фёдорова.

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