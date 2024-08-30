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Коллектив пенитенциарного ведомства отметил 80-ю годовщину Управления ФСИН России по Псковской области

80 лет назад УФСИН России по Псковской области начало свою историю. Праздничное мероприятие в честь значимой юбилейной даты состоялось в актовом зале Псковского филиала Университета ФСИН России. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Коллектив пенитенциарного ведомства отметил 80-ю годовщину Управления ФСИН России по Псковской области. Фото: УФСИН России по Псковской области

Участие в нём приняли руководство УФСИН, ветераны службы, личный состав управления. В качестве приглашённых гостей на церемонии присутствовали начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, председатель общественного совета при УФСИН Григорий Матвеев, председатель общественной наблюдательной комиссии Николай Червяков.

Открыл торжественное мероприятие начальник управления Алексей Емельянов. Он поблагодарил личный состав за нелёгкий ежедневный труд, особо отметил значение в становлении и развитии ведомства старшего поколения, его вклад в воспитание молодых сотрудников.

К поздравлениям присоединились начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, ветераны УИС: председатель Совета ветеранов областного УФСИН Владимир Михайлов и руководитель ведомства с 1985 по 1999 год Вячеслав Яковлев. Каждый пожелал успехов в повседневной служебной деятельности, реализации намеченных планов, благополучия, мира и добра.

В память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга, была объявлена минута молчания.

Завершилось торжество вручением ведомственных наград, очередных специальных званий и концертной программой, подготовленной творческими коллективами города Пскова.

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