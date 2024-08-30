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Общество

Конференция-презентация и мастер-классы Витебского областного методического центра народного творчества состоялись в Пскове

Конференция-презентация и мастер-классы Витебского областного методического центра народного творчества состоялись сегодня, 30 августа, в Псковском областном центре народного творчества. Об этом ПАИ сообщили в центре.

Конференция-презентация и мастер-классы Витебского областного методического центра народного творчества состоялись в Пскове. Фото: группа Псковского областного центра народного творчества в соцсети «ВКонтакте»

Специалисты витебского центра рассказали об объектах нематериального культурного наследия Витебского региона, о традициях, обрядах и ремёслах, которые есть на Витебской земле.

Также три мастера из Витебской области, которые имеют звание народного мастера Республики Беларусь, провели демонстрационные мастер-классы для мастеров из Псковской области.

Мероприятие проведено в рамках Дней Витебской области в Пскове.

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