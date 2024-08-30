Конференция-презентация и мастер-классы Витебского областного методического центра народного творчества состоялись в Пскове
Конференция-презентация и мастер-классы Витебского областного методического центра народного творчества состоялись сегодня, 30 августа, в Псковском областном центре народного творчества. Об этом ПАИ сообщили в центре.
Специалисты витебского центра рассказали об объектах нематериального культурного наследия Витебского региона, о традициях, обрядах и ремёслах, которые есть на Витебской земле.
Также три мастера из Витебской области, которые имеют звание народного мастера Республики Беларусь, провели демонстрационные мастер-классы для мастеров из Псковской области.
Мероприятие проведено в рамках Дней Витебской области в Пскове.
Конференция-презентация и мастер-классы Витебского областного методического центра народного творчества состоялись в Пскове
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