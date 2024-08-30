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Знаки отличия и медали вручили судьям и работникам аппарата в честь 80-летия Псковского областного суда

Торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию Псковского областного суда, состоялось в Пскове сегодня, 30 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.

Псковский областной суд образован 31 августа 1944 года, в тот же период, когда были сформированы Псковская область и органы государственной власти региона. Суд прошёл нелёгкий путь своего становления и развития, достойно преодолевая возникающие трудности и вызовы времени.

В начале мероприятия с поздравительной речью выступил председатель Псковского областного суда Олег Лазарев. «За свои 80 лет суд накопил немалый опыт в повышении качества судопроизводства. Благодаря сильному и сплочённому коллективу, преданности выбранному делу каждого сотрудника суд снискал себе заслуженный авторитет в судейском сообществе страны, внёс существенный вклад в дело укрепления законности и правопорядка на территории области. При этом областной суд энергично идёт в ногу со временем, внедряет информационные технологии и воплощает в жизнь перспективные идеи», – сказал он.

К 80-летию образования Псковского областного суда было организовано множество мероприятий: высажена аллея туй, облагорожены могилы судей – ветеранов войны, проведены теннисный и волейбольные турниры, конкурсы рисунков, стихов и фотографий, организована фотовыставка, установлена скамья примирения, разработан логотип суда, который стал основой для изготовления памятных значков и сувенирной продукции, снят короткометражный фильм, а также выпущены книги об истории суда и судебной системы области.

Олег Лазарев пожелал коллективу суда успешной профессиональной деятельности, дальнейшего совершенствования и сплочённости, крепкого здоровья, благополучия, сил и неиссякаемой энергии, достижения новых высот.

К поздравлению присоединился председатель Псковского областного суда в почётной отставке Анатолий Боднарь, который вспомнил начало своей трудовой деятельности, сравнил условия работы судей сегодня с условиями труда прошлых лет, указав, что в настоящее время в значительной степени улучшилось материально-техническое обеспечение судов, что позволяет более эффективно осуществлять судебную деятельность. Также он пожелал судьям и работникам аппарата суда и в дальнейшем осуществлять правосудие на высоком профессиональном уровне, приумножая накопленный с годами бесценный опыт.

В ходе мероприятия председатель Псковского областного суда вручил судьям и работникам аппарата суда 29 знаков отличия, 13 медалей судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, благодарственные письма губернатора Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов, а также почётные грамоты судебной системы Псковской области.

Всего было награждено 22 судьи и 63 работника аппарата суда.

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