Более 120 человек за неделю обратились в медорганизации Псковской области из-за укусов клещей

22:55, 30 августа 2024, ПАИ

В медорганизации Псковской области из-за укусов клещей с 22 по 28 августа обратились 127 человек, в том числе 25 детей. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Клещи присасывались к людям преимущественно на участках по месту жительства в сельской местности, на дачах и в неорганизованных местах отдыха.

Согласно статистике, к 28 августа по поводу присасывания клещей с начала сезона обратилось на 32,1 % меньше пострадавших – 2 350 человек, в том числе 667 детей (на 17,8 % меньше). Этот результат ниже среднемноголетних недельных данных за 2013–2023 гг. (исключая ковидный период). За аналогичный период 2023 года количество обратившихся составило 2 666 человек, в том числе детей – 717.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций исследовано 1 810 клещей, в том числе снятых с пострадавших – 1 798, выловленных в природных биотопах – 12.