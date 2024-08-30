Витебский ансамбль танца, музыки и песни «Талака» выступил в Финском парке Пскова

23:41, 30 августа 2024, ПАИ

Витебский ансамбль танца, музыки и песни «Талака» выступил на главной сцене выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Профессиональный коллектив состоит из вокальной, танцевальной и инструментальной групп. В хореографическую программу входят различные по своей манере исполнения народно-сценические танцы регионов Беларуси. В репертуаре инструментальной группы – музыка народов мира и фольклорные произведения, вокальная группа ансамбля исполняет народные напевы витебского региона.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Добавим, что Дни Витебской области в Пскове проходят с 28 по 31 августа. Первые Дни Витебской области в Пскове состоялись в 2022 году. А в 2023 году Псков был представлен в Белоруссии.