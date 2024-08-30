Пожарные ликвидировали возгорание в историческом здании в Гдове
Возгорание на втором этаже дома № 4 на улице Карла Маркса в Гдове произошло сегодня, 30 августа. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидировали пожар.
Местные жители обращают внимание на то, что это уже не первое возгорание в здании, и подозревают, что дом поджигают молодые люди, которые проводят в нём время. Жильцы расселены, дом пустует, также отключены все коммуникации.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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