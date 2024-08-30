Пожарные ликвидировали возгорание в историческом здании в Гдове

23:15, 30 августа 2024, ПАИ

Возгорание на втором этаже дома № 4 на улице Карла Маркса в Гдове произошло сегодня, 30 августа. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали пожар.

Местные жители обращают внимание на то, что это уже не первое возгорание в здании, и подозревают, что дом поджигают молодые люди, которые проводят в нём время. Жильцы расселены, дом пустует, также отключены все коммуникации.

Обстоятельства произошедшего выясняются.