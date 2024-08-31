День ветеринарного работника России отмечают в России
День ветеринарного работника России отмечают в России 31 августа. В 2011 году этот день появился с благословения Русской православной церкви и сначала назывался Православный день ветеринара, сообщает calend.ru.
Именно тогда инициативная группа из Российской сельскохозяйственной академии наук направила патриарху Московскому и всея Руси Кириллу ходатайство. В ней просили считать день памяти святых мучеников Флора и Лавра (31 августа по новому стилю) церковным праздником ветеринаров.
После этого 23 марта 2011 года был подписан соответствующий указ. А статус официального государственного профессионального праздника был присвоен 11 июня 2014 года.
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