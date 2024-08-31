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Псковичи стали победителями третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства»

Основательница улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») из Невельского района Наталья Деревянных и директор магазина АОТандер Светлана Лебедева вошли в число победителей третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства». Итоги проекта от президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели в Ханты-Мансийске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковичи стали победителями третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства». Фото здесь и далее: предоставлено пресс-службой правительства Псковской области

Наталья Деревянных принимала участие в номинацияи «Гастроконцепт» и «Энотуризм». На конкурсе она представила проект работы улиточной фермы.

Гостеприимство – это основной стержень туризма, и люди будут ехать именно туда, где им рады, где им дарят заботу, любовь, помогают ощутить себя счастливым, получая новые впечатления и знакомства, подчеркнула она.

«Я счастлива стать участницей проекта и готова всё с большим удовольствием развивать нашу индустрию гостеприимства, перенимая опыт других участников, а также хотела бы показать и рассказать стране на своем личном примере и своего проекта, что наш Псковский регион — это лучшее место для путешествия, для открытия нового и увлекательного!», – поделилась впечатлениями Наталья Деревянных.

Светлана Лебедева, в свою очередь, представила проект «Шоколад, который изменит вашу жизнь». Он направлен на создание линейки шоколада по уникальной технологии и рецептуре, в том числе для людей с определённым типом питания.

Светлана Лебедева создаёт шоколад с натуральным и полезным составом без белого сахара и животных жиров, рассказали в пресс-службе. «Благодаря старинной технологии и каменным жерновам, шоколад становится нежным и шелковистым, что занимает более 60 часов. А длительный процесс созревания может длиться более трех месяцев, что раскрывает вкус и аромат какао-бобов», – отметила Светлана Лебедева.

Добавим, что по итогам конкурсных испытаний 49 участников полуфинала получили приглашения к участию в гранд-финале.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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