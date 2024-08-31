До +24 градусов ожидается в Псковской области 1 сентября

11:19, 31 августа 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 1 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днём же ожидается без существенных осадков.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, по юго-востоку области – от +13 до +15 градусов, а днём – от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.