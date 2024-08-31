Михаил Ведерников поздравил ветеринаров с профессиональным праздником

12:24, 31 августа 2024, ПАИ

Работник и ветеранов ветеринарной службы с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Своё обращение он опубликовал в телеграм-канале.

Именно благодаря сотрудникам ветеринарной службы в Псковской области стабильно развивается животноводство, обеспечивается качество и безопасность продуктов питания, сохраняется эпизоотическое благополучие, подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников также выразил убеждённость в том, что сотрудники службы будут успешно выполнять все поставленные задачи, а также постоянно расширять свои компетенции, профессионализм и мастерство.

В завершение поздравления губернатор пожелал ветеринарам крепкого здоровья и новых успехов.